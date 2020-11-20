احتجاز رهائن في مقر شركة مالية في تبليسي

أعلنت وزارة الداخلية الجورجية عن قيام مسلح باحتجاز رهائن داخل مقر شركة مالية وسط العاصمة تبليسي اليوم.

ونقل موقع روسيا اليوم عن الوزارة قولها في بيان مقتضب إن “المعلومات الأولية تفيد باقتحام رجل مسلح مقر الشركة وقيامه باحتجاز تسعة أشخاص” مشيرة إلى أن الشرطة طوقت مكان الحادث.

بدورها أفادت تقارير إعلامية بأن الشركة المستهدفة تحمل اسم ام بي سي ورجحت وجود عدة مهاجمين قد يصل عددهم إلى خمسة أحدهم مسلح بقنبلة يدوية.

وطلبت وزارة الداخلية من وسائل الإعلام وقف البث المباشر من موقع الحادث فيما لا يزال الغموض يلف الدوافع وراء عملية الاحتجاز.

ويعد هذا ثاني حادث احتجاز لرهائن تشهده جورجيا خلال نحو شهر إذ سبق أن احتجز رجل مسلح في الـ 21 من الشهر الماضي 43 رهينة في فرع لمصرف جورجيا أحد أكبر البنوك التجارية في البلاد في مدينة زوغديدي.

وبعد دفع السلطات فدية تقدر بنصف مليون دولار أفرج منفذ العملية عن جميع الرهائن وتمكن من الفرار.

طباعة