‏(دواجن السويداء) ترفع إنتاجها وتستعد للتدخل في السوق

السويداء- طلال الكفيري

لم يزل شراء مادة البيض عصياً على الكثير من المواطنين في محافظة السويداء من جراء أسعارها المرتفعة والتي وصلت مؤخراً إلى ٥٢٠٠ ليرة للصحن الواحد، إذ أشار مدير عام منشأة دواجن السويداء_ الدكتور طلعت النمر إلى أن المنشأة أطلقت منذ أيام العمل بوحدة التغذية وذلك بعد تركيب وحدة الجرش الحديثة التي تعمل أوتوماتيكياً، بهدف رفع إنتاج مادة العلف لدى المنشأة حيث بلغت تكلفتها نحو٦٥ مليون ليرة. وأضاف أن إعادة عمل وحدة التغذية ساهم إلى حد كبير في إعادة الإنتاج إلى ما كان عليه سابقاً، ولاسيما بعد أن انخفض إنتاج المنشأة من البيض خلال الفترة الماضية إلى ٢٠ ألف بيضة يومياً وليرتفع حالياً إلى ٧٠ ألف بيضة، إضافة لذلك ولضمان سير العملية الإنتاجية من دون توقف تم تأهيل وصيانة الجاروشة القديمة لدى المنشأة لتكون جاروشة احتياطية بديلة في حال طرأ أي عطل على الجاروشة الحديثة، وأشار النمر إلى أنه تم وصل خط كهربائي دائم من محطة الكوم إلى منشأة دواجن السويداء وبالتالي استثنائها من برنامج التقنين. ولفت إلى أن المنشأة تقوم بطرح إنتاجها من البيض في السوق المحلية من خلال منافذ بيعها وبأسعار منافسة للقطاع الخاص وأقل منه بنحو ٤٠٠ ليرة، وحالياً بعد زيادة الإنتاج سيتم طرح كميات أكبر في السوق المحلية، لكسر احتكار مادة البيض من قبل التجار وهذا التنافس سيؤدي إلى هبوط سعر البيض في الأسواق.‏

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