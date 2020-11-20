اليوم ينطلق دوري سلة السيدات بنسخته 36

زاهر بدران

بمشاركة (10) أندية بدلاً من (8) بعد إلغاء الهبوط في الموسم الماضي مع صعود كل من الاتحاد والعروبة إلى دوري الأضواء ينطلق اليوم الجمعة في نسخته الـ 36 الدوري السوري لكرة السلة للسيدات, وتقام منافسات هذا الموسم بطريقة الدوري (ذهاباً وإياباً) بحيث يلعب كل فريق (18) مباراة (9 بالذهاب ومثلها بالإياب) ومع نهايتها تتأهل الأندية الأربعة الأولى في الترتيب إلى الدور نصف النهائي بحيث يلعب الأول مع الرابع ، والثاني مع الثالث 3 مباريات والفائز في مباراتين يتأهل للدور النهائي التي تقام بالطريقة نفسها. أما الفريقان اللذان يحتلان المركزين التاسع والعاشر في الترتيب العام فيهبطان لمصاف أندية الدرجة الثانية. وكما هو معلوم تم إلغاء منافسات دوري السيدات لأندية الدرجة الأولى في الموسم الماضي بعد بلوغ البطولة الدور نصف النهائي وتأهل كل من الثورة والوحدة والجلاء والساحل إلى المربع الذهبي لكن جائحة كورونا حالت دون إكمال المنافسات.

الانطلاقة ستكون اليوم من صالة نادي الجلاء في حلب ، حيث يستضيف الاتحاد (الصاعد حديثاً) منافسه الأشرفية الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس الساعة الواحدة ظهراً . وكان الفريقان تقابلا في الموسم قبل الماضي (2018-2019) ففاز الأشرفية ذهاباً في دمشق 58-51 وخسر إياباً في حلب 65-45. وتلي هذه المباراة المواجهة بين الثورة (حامل اللقب) ومستضيفه الحرية الساعة الثالثة عصراً , في الموسم الماضي فاز الثورة 69-46

وفي طرطوس ، يلتقي الساحل مع ضيفه الجلاء الساعة الثانية ظهراً في مباراة ثأرية للساحل الذي تلقى خسارته الوحيدة في الموسم الماضي أمام الجلاء بالذات بنتيجة 48-55.وفي اللاذقية يلتقي تشرين مع ضيفه العروبة الساعة الخامسة مساء. وكان الفريقان تقابلا آخر مرة في الدور النهائي لأندية الدرجة الثانية موسم 2018-2019 وفاز تشرين ذهاباً 51-43 في حمص، وجدد تشرين فوزه إياباً 46-39 في دمشق.

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