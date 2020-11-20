ختام دورة مدربي ومدربات الأيروبيك

حاتم شحادة

اختتمت فعاليات دورة مدربي ومدربات الأيروبيك الدرجة الأولى المركزية والتي أقامتها لجنة الأيروبيك العليا في اتحاد الرياضة للجميع وذلك في مدينة الجلاء الرياضية.

وشهدت الدورة مشاركة حوالي ثمانين متدرباً من كل المحافظات، وتضمنت محاضرات نظرية وجانباً عملياً في علم التدريب والحمل الهوائي والإصابات الرياضية والتغذية عند الرياضيين.

كما تطرق الشق العملي لكل ماهو احترافي بعالم الأيروبيك والستب دانس والفايت دو والزومبا إضافة لتمرينات الدامبلز والعصا.

وقالت رئيس اتحاد الرياضة للجميع ثناء محمد في تصريح لــ(تشرين): إن هذه الدورة حظيت بمستويات متميزة وتضمنت محاور مهمة في مبادئ الأيروبيك التي تعد من الرياضات الجماهيرية اللاتنافسية, حيث خضع المتدربون لمحاضرات نظرية وتمارين عملية لأبرز الحركات مختلفة الشدة.

ولفتت محمد إلى أهمية الأيروبيك كرياضة جماهيرية تساهم إلى حد كبير في توسيع مفهوم الثقافة البدنية لكونها لا تتقيد بشرط العمر إضافة إلى أنها تمارس من مختلف الشرائح العمرية.

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