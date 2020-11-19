أكثر من 35 ألف إصابة جديدة بكورونا في البرازيل

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم أن البلاد سجلت 35918 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و606 وفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل حوالي ستة ملايين حالة إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة في حين ارتفع العدد الإجمالي الرسمي للوفيات إلى 168061 حالة.

وتحتل البرازيل المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة والهند في قائمة الدول الأكثر تضرراً بالفيروس من حيث عدد الإصابات والثانية بعد الولايات المتحدة من ناحية الوفيات.

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