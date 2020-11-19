الصحة العالمية: وفاة مصاب بكورونا كل 17 ثانية في أوروبا

خلصت إحصاءات منظمة الصحة العالمية إلى أن شخصا واحدا يلقى حتفه بفيروس كورونا كل 17 ثانية في أوروبا.

ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن رئيس القسم الأوروبي بمنظمة الصحة العالمية هانز كلوغ قوله إنه تم تسجيل 7ر15 مليون إصابة بالفيروس في 53 دولة في أوروبا حوالي 4 ملايين منها سجلت الشهر الماضي.

وأشار إلى أن أكثر من 80 بالمئة من الدول الأوروبية أبلغت في الأسبوعين الماضيين عن معدلات إصابة بأكثر من 100 حالة لكل 100 ألف شخص.

ولفت كلوغ إلى أن أنظمة الرعاية الصحية في أوروبا تعمل بأقصى طاقتها ففي فرنسا تعمل وحدات العناية المركزة بنسبة 95بالمئة وفي سويسرا 100بالمئة.

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