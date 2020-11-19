بايدن: رفض ترامب الاعتراف بفوزي دليل على عدم تحليه بالمسؤولية

اعتبر الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أن رفض الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية دليل على “ضعفه وافتقاده المسؤولية”.

ونقلت رويترز عن بايدن قوله اليوم “لست قلقا إزاء رفض ترامب الاعتراف بالخسارة” مضيفا أن رفضه لن يمنع نقل السلطة “لكنه يبعث برسالة مريعة عن الولايات المتحدة كبلد”.

وكان ترامب أعلن مرارا أنه لا ينوي الاعتراف بهزيمته وقدم فريقه دعاوى قضائية في عدد من الولايات المحورية بينها بنسلفانيا وجورجيا ونيفادا وويسكونسن وأريزونا.

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