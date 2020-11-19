الصحة: 72 إصابة بكورونا وشفاء 56 حالة ووفاة 5 حالات

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 72 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 56 حالة ووفاة 5 من الإصابات المسجلة بالفيروس في سورية.

وأشارت الوزارة إلى أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية بلغت حتى الآن 6991 شفيت منها 2924 وتوفيت 363 حالة.

توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة يوم الخميس ١٩ تشرين الثاني 2020:

الإصابات:

20 في حمص

20 في اللاذقية

10 في حلب

8 في طرطوس

8 في دمشق

6 في حماة

حالات الوفاة:

2 في حمص

1 في دمشق

1 في السويداء

1 في حلب

حالات الشفاء:

9 في حمص

9 في اللاذقية

8 في دمشق

8 في حلب

7 في ريف دمشق

5 في درعا

5 في السويداء

3 في حماة

2 في طرطوس

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