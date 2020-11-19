اتفاقية بين سورية والعراق لتطوير التعاون في مجال النقل السككي

وقعت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية والشركة العامة لسكك الحديد العراقية اليوم اتفاقية تعاون مشترك.

وفي تصريح لسانا قال مدير عام مؤسسة الخطوط الحديدية السورية الدكتور نجيب فارس عقب توقيع الاتفاقية مع المهندس طالب جواد كاظم المدير العام للشركة العامة لسكك الحديد العراقية أن الاتفاقية تهدف لتطوير وتبادل الأبحاث والدراسات وتدريب الكوادر الفنية وتبادل الزيارات العلمية والمؤتمرات ونقل التقنية السككية ومدى الأمان والشروط والمعايير الدولية.

وأضاف فارس: كما تتضمن أيضاً سبل تطوير الإنتاج وتخفيض التكاليف وزيادة الاستثمار بالنقل السككي للارتقاء به اقتصادياً وتنموياً بما يخلق بيئة مرنة لحركة النشاط التجاري بين البلدين الشقيقين.

وبعد توقيع الاتفاقية التقى وزير النقل المهندس زهير خزيم وفد وزارة النقل العراقية وبحث معه تفعيل أواصر التعاون المشترك وسبل مواجهة العقوبات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على البلدين.

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