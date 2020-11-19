خروج رتل جديد لقوات الاحتلال الأمريكي إلى الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي بالحسكة

أخرجت قوات الاحتلال الأمريكي اليوم رتلا من المدرعات والشاحنات من قواعده غير الشرعية في منطقة الجزيرة السورية عبر معبر الوليد غير الشرعي بالحسكة إلى الأراضي العراقية.

وذكرت مصادر أهلية من ريف منطقة اليعربية لمراسلة سانا “أن رتلا من 57 آلية تضم مدرعات وناقلات عسكرية وشاحنات مختلفة خرجت اليوم في تمام الساعة 11 من قاعدتها غير الشرعية في مطار خراب الجير العسكري واتجهت إلى معبر الوليد غير الشرعي على الحدود مع العراق”.

وخلال اليومين الماضيين أخرجت قوات الاحتلال الأمريكي عشرات الآليات العسكرية والصهاريج المحملة بالنفط السوري المسروق والشاحنات من قواعدها غير الشرعية في الجزيرة السورية إلى الأراضي العراقية عبر المعبر ذاته .

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