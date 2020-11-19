لافروف ونظيره الأرميني يبحثان تنفيذ الاتفاق الثلاثي حول قره باغ

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في اتصال هاتفي مع نظيره الأرميني زهراب ناتساكانيان اليوم تنفيذ الاتفاق المبرم بين روسيا وأرمينيا وأذربيجان في التاسع من تشرين الثاني الجاري حول إقليم ناغورني قره باغ.

وجاء في بيان الخارجية الروسية وفق ما نقلت وكالة سبوتنيك “هنأ لافروف نظيره الأرميني على تعيينه وزيراً للخارجية وبحثا وضع وآفاق التعاون بين روسيا وأرمينيا وكذلك جدول الاتصالات المقبلة كما جرى تبادل وجهات النظر حول تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين زعماء أذربيجان وأرمينيا وروسيا في الـ 9 من تشرين الثاني”.

وأضافت الوزارة في بيانها “أن الوزيرين اتفقا على جدول زمني لمزيد من الاتصالات الروسية الأرمينية”.

ووقعت أرمينيا وأذربيجان برعاية روسيا اتفاقاً لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ دخل حيز التنفيذ في الـ 10 من تشرين الثاني الجاري وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان وقعوا إعلاناً مشتركاً حول وقف شامل لإطلاق النار في قره باغ.

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