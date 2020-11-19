غداً .. ثلوج على المرتفعات الجبلية العالية

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها في معظم المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو كافة مرفقاً بكتلة هوائية باردة ورطبة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غداً غائماً جزئياً إلى غائم ماطر على فترات فوق أغلب المناطق وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالرعد والبرد أحياناً وخاصة فوق المناطق الساحلية وهطولات ثلجية على المرتفعات الجبلية العالية ويحذر من تشكل السيول في المنحدرات والوديان والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة في المناطق الشرقية والجزيرة وجنوبية غربية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ 24 ساعة القادمة …

منطقة دمشق 17/8 المنطقة الجنوبية 17/8 المرتفعات الجبلية 11/3 المنطقة الوسطى 20/8 المنطقة الساحلية 21/14 المنطقة الشمالية 14/7 منطقة الجزيرة 18/6 المنطقة الشرقية 20/8 منطقة البادية 19/7

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