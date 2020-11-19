آخر تحديث: 2020-11-19 21:27:04
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المصدر: زيارة بومبيو خطوة استفزازية قبيل انتهاء ولاية إدارة ترامب وانتهاك سافر لسيادة الجمهورية العربية السورية

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التصنيفات: آخر الأخبار

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