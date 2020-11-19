آخر تحديث: 2020-11-19 21:27:04
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مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين: سورية تدين بأشد العبارات زيارة وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو إلى المستوطنات الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل

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