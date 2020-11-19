مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين: سورية تدين بأشد العبارات زيارة وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو إلى المستوطنات الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الخميس 3 ربيع الآخر 1442 الموافق لـ 19 تشرين الثاني 2020
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الأخبار
لافروف ونظيره الأرميني يبحثان تنفيذ الاتفاق الثلاثي حول قره باغ
سورية تدين زيارة بومبيو إلى المستوطنات الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قراراً يؤكد سيادة السوريين في الجولان المحتل والشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة على مواردهم الطبيعية
انتحار القنصل الفرنسي في المغرب
بوريل: سلوك تركيا يوسع الهوة مع الاتحاد الأوروبي
روسيا تجدد التزامها بمعاهدة الأمن الجماعي
الغرب يعرقل عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم
القضاء على 4 إرهابيين في تونس
إيران: لن نتنازل عن حقوقنا وسنواصل الدفاع عنها
إصابة مزارعين اثنين بجروح برصاص الاحتلال التركي في قرية مسلم بريف الحسكة