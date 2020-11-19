وزير الكهرباء لـ”تشرين”: السويداء مستثناة من الحماية الترددية

أكد وزير الكهرباء- المهندس غسان الزامل في تصريح لـ(تشرين) أن الوزارة جاهزة لتلبية كل متطلبات محافظة السويداء من محولات وأمراس وكابلات وعدادات، وزيادة الآليات والأيدي العاملة حيث تم إبرام عقد مع جهات عامة وطنية، واعداً بتحسن الكهرباء مبيناً أن محافظة السويداء مستثناة من الحماية الترددية، إلا أن الطاقة المولّدة محدودة وتضطر الوزارة في بعض الأحيان إلى برامج التقنين نتيجة خروج بعض مجموعات التوليد من الخدمة، إضافة إلى أن كميات الغاز محدودة لمحطات التوليد على الغاز لكون آبار الغاز تقع في المناطق التي تسيطر عليها قسد المدعومة من الاحتلال الأمريكي.وأشار الوزير إلى أن استهداف البنية التحتية للكهرباء أثر على المنظومة الكهربائية بشكل كامل، وأن الخسائر المباشرة لوزارة الكهرباء كانت بقيمة 2 تريليون وهي قيمة دفترية لحظة إنشائها، إضافة إلى أن الحصار الاقتصادي على سورية أثر على استيراد القطع التبديلية والأجهزة الكهربائية الخاصة بالوزارة.لافتاً إلى أن محطات التوليد بحاجة 18 مليون م3 من الغاز يومياً لتوليد الكهرباء، بينما تحصل الوزارة على 9 إلى 10 ملايين يومياً، وهي بحاجة 10 أطنان من الفيول يومياً إلا أن محطات الفيول بحاجة لإعادة تأهيل، وهي رديف أساسي لتوليد الطاقة الكهربائية.كما أكد الوزير خلال جولته اليوم على عدة محطات في محافظة السويداء أن الطاقة الكهربائية لهذا الشتاء لن تكون أفضل من العام الماضي لوجود معاناة في موضوع التوليد، وتسعى الوزارة لتأمين احتياجات المواطنين، وفي القريب ليس العاجل سيكون هناك أعمال كبيرة ترتقي بالمنظومة الكهربائية، وهذا الكلام خلال العام القادم 2021 لكي لا نفهم خطأ”.