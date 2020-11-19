وزير الصحة يفتتح عدداً من المراكز الصحية في اللاذقية

افتتح وزير الصحة الدكتور حسن محمد الغباش خلال زيارته لمحافظة اللاذقية اليوم عدداً من المراكز الصحية واطلع على أعمال تأهيل وصيانة مراكز صحية أخرى ومراحل سير العمل في مشفى جبلة الوطني والمشفى الوطني بمدينة اللاذقية ضمن الجهود لتحسين الخدمات والرعاية الصحية..وبمناسبة الذكرى الخمسين للحركة التصحيحية افتتح الدكتور الغباش مركز الشهيد عدنان محمد عابدين الصحي (العيادات الشاملة) في مدينة اللاذقية، الذي يمتد على مساحة 1700 متر، ويقدم خدمات العيادات الشاملة..وفي تصريحه ل(تشرين ) قال الغباش: بلغت تكلفة إعادة افتتاح مركز العيادات المتطور حوالي 800 مليون ليرة ، مشيراً إلى أنه تم تأهيل المركز من الناحية الإنشائية و الفنية و إضافة تجهيزات جديدة إليه و تعزيزه بطواقم عمل من أطباء من كافة الاختصاصات .ولفت الغباش إلى أن المركز يضم نحو 22 عيادة ومتمماتها توفر الخدمات الصحية لسكان المنطقة البالغ عددهم 78660 نسمة .ويتألف المركز من أربعة طوابق، حيث يضم القبو المستودعات، فيما يضم الطابق الأول 13 عيادة منها :الصيدلية، غرفة الأسنان، قسم النسائية ، ︎المخابر، عيادة اللقاح، عيادة التغذية، عيادة رعاية الوليد، غرفة فحص الطفل، فيما يضم الطابق الثاني 13 عيادة: منها رعاية الوليد، العينية، النفسية (بيئة + إحصاء)، تثقيف صحي، صحة المراهقين، الجلدية، اذنية، ضماد، داخلية، مسنين، سكري، كما يضم الطابق الثالث 3 غرف ( غرفة التدريب، غرفة الاجتماعات، الإدارة ) .وأشار الغباش بعد افتتاحه مركز كفرية الصحي إلى أنه تمت إعادة تأهيله بعد تعرضه للتخريب على يد الإرهابيين لافتاً إلى أنه تم تجهيزه بالعيادات التي تقدم الخدمات الصحية للمواطنين في هذه القرية و القرى المحيطة إضافة إلى صيدلية وعيادة لمرضى السكري ..وأضاف الغباش : تم افتتاح مركز الجنديرية الصحي الذي يضم عيادات متخصصة داخلية وعينية وأسنان وأذنية وأطفال، وتغذية وتثقيف صحي وإسعاف وضماد ، و تم رفد المركز بالكوادر الطبية اللازمة والتجهيزات الحديثة الأمر الذي من شأنه أن يخدم أهالي بلدية الجنديرية ومحيطها من القرى المجاورة.وفي ذات السياق قال محافظ اللاذقية إبراهيم السالم ل (تشرين ): افتتاح مراكز صحية و تأهيل عدد منها من شأنه أن يقدم خدمة صحية متطورة و جيدة للمواطنين في اللاذقية كما يخدم عشرات الآلاف من المواطنين في الريف إضافة إلى تخفيف عناء السفر و التكلفة الماديةمؤكداً استمرار الجهود الحكومية في تقديم أفضل الخدمات الصحية و غير الصحية للمواطنين بما يؤثر إيجاباً على حياتهم .من جانب آخر صرح الغباش بأن هناك ازدياداً بأعداد الإصابات بفيروس كورونا و لكن لم تصل للذروة مؤكداً أنه يتم تتبع الوضع في المستشفيات و أقسام العزل بشكل آني وعلى مدار الساعة و بشكل ويومي ، مشدداً على ضرورة التزام الحميع بالإجراءات الوقائية .