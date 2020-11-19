التكتل الآسيوي الجديد إنجاز بجناحين.. اقتصادي وسياسي

تقرير- رشا عيسى

بعد أن اكتملت أركان الشراكة الإقليمية الشاملة الأضخم عالمياً لدول شرق آسيا والمحيط الهادئ من خلال اتفاقية التجارة الحرة الأولى عالمياً بدأ ما يمكن تسميته نصر التعددية يلوح في الأفق ما يبشر ببداية صفحة جديدة في تاريخ العلاقات التجارية العالمية بعيداً عن هيمنة القطب الواحد.

الاتفاقية التي طال انتظارها أكثر من 12 عاماً حتى نضجت بالشكل الذي أخرجت به مؤخراً خلال قمة “آسيان” التي عقدت عن بعد بسبب جائحة كورونا تفتح أبواب الاستثمار على مصراعيها بجملة تسهيلات تصل لحد إلغاء 90 بالمئة من التعريفات الجمركية على الواردات بين الدول المنضوية تحت لواء الاتفاقية والتي بلغت 15 دولة بينها 10 من الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والصين واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا.

تكتسب الاتفاقية أهمية استثنائية حيث تعد إنجازاً تجارياً تحقق في ظروف عالمية حرجة يمر بها الاقتصاد العالمي أفرزها انتشار فيروس كورونا المستجد وسياسات القطب الواحد التي تقودها الولايات المتحدة والتي أخذت العلاقات التجارية إلى أقصى درجات التطرف خاصة خلال حكم الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب والذي طبع العلاقات التجارية بالتنمر تارة والعقوبات الانتقامية تارة أخرى.

الإنجاز التجاري يوازيه آخر سياسي قادم على الطريق وستتوضح أطره في المستقبل القريب باعتبار أن دول الاتفاقية تشكل ثلث سكان العالم وتنتج ثلث إجمالي الاقتصاد العالمي وبالتالي وحدة الحال الاقتصادية والانسجام بين هذه الدول ستفرز لاحقاً توافقاً سياسياً حول قضايا كثيرة مشتركة تشكل مزيجاً سياسياً واقتصادياً يصعب فصلهما عن بعضهما البعض ما يعني أن التحالف الاقتصادي يحمل معالم تحالف سياسي وعسكري أيضاً واسع الأهمية سيتشكل قريباً.

كما ينظر إلى التكتل الجديد على أنه يمهد الطريق لمرحلة أكثر ازدهاراً في الاقتصاد العالمي بعيداً عن واشنطن التي ستكون الخاسر الكبير بعد إتمام هذه الاتفاقية ودخولها حيز التنفيذ حيث يؤمل من التكتل الجديد أن يعيد التوازن إلى عالم اختلت موازينه.

ويحسب للاتفاقية الجديدة أنها ستطلق العنان لسوق آسيوي أكثر تكاملاً وجسر الهوة بين الدول حيث تشكل الاتفاقية توافقاً فريداً من نوعه بين القوى المتنافسة في شرق آسيا مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية على الدخول في اتفاقية تجارة حرة مشتركة، كما أن الاتفاقية أعطت الأولوية لعقد صفقة بين دول بمراحل ومستويات مختلفة ومتفاوتة وليست متساوية من ناحية التنمية الاقتصادية، حيث تشكل مزيجا من الاقتصادات المتقدمة والنامية والفقيرة، كما تؤسس لوضع قواعد مشتركة للتجارة الإلكترونية والملكية الفكرية ما يزيد من تكامل سلاسل الصناعات والتوريد وتسهيل حركة البضائع.

طباعة