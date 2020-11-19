يسرى المصري

من الجميل أن تجد من يسمع حكايتك لكن الأجمل أن تصبح ذكرياتك جزءا من ذاكرة الوطن .ومن هذا المبدأ كرمت مؤسسة “وثيقة وطن”الفائزين في مسابقة جائزة ” حكايتي” لأفضل سرد واقعي يوثق ما حدث خلال الحرب الارهابية على سورية وذلك خلال حفل أقيم في مكتبة الأسد بدمشق.

وجائزة “حكايتي” عبارة عن ثلاث جوائز موزعة على أربع فئات عمرية “الذهبية ومكافأتها 300 ألف ليرة سورية والفضية 200 ألف والبرونزية 100 ألف” حيث بلغ عدد القصص الصوتية والمكتوبة التي نافست على الجائزة ثمانمائة قصة.

كانت أجواء التأثر واسترجاع الذكريات مشحونة بالكثير من العواطف والمشاعر وفي مقدمتها الحزن والألم لذكريات موجعة ماتزال القلوب تنتفض من هولها ..لكن ذلك الزخم أ{دت مؤسسة ” وثيقة وطن توثيقه في ذاكرة الوطن بلسان الأحياء الذين عاشوه مما يكسبه أهمية توثيقة كبرى تدحض مزاعم من يكذب على التاريخ .

ولاشك أن تجربة كتابة التاريخ الشفوي جديرة بالاهتمام والتوثيق وهي مبادرة جميلة وهامة لمجموعة من المشاركين من كافة الجغرافية السورية بهذف رسم خريطة أجمل لسورية سيفخر بها الأبناء والأحفاد مستقبلاً.

أضف الى ذلك مشروع ترجمة هذه القصص إلى اللغات الحية “ليقرأها العالم من خلال التوثيق الحقيقي للتاريخ المعاصر واستشراق مستقبل التطوير في سورية.

وشاركت في دورة العام الحالي من المسابقة 800 قصة مكتوبة وصوتية مسجلة باللغة العربية من كل بقاع سورية وخضعت للتقييم من قبل لجنة تحكيم مستقلة وفق معايير ثلاثة هي موضوعية سرد الأحداث الواقعية والمغزى الإنساني ورقي التعبير والصياغة.

وفازت بالجائزة الذهبية في الفئة الأولى تحت العشرين عاماً جوى سليم والفضية عبير أسعد والبرونزية فوزي عثمان.

ونال الجائزة الذهبية بالفئة الثانية للأعمار من العشرين إلى الأربعين علي عامودا والفضية محمد علي والبرونزية سفانة أبو اللبن بينما حصلت على الذهبية عن الفئة الثالثة من عمر 40 إلى 60 عاماً كارولين فركور والفضية رياض أحمد والبرونزية حسان جواد.

وفاز بذهبية الفئة الرابعة فوق الستين عاماً اسماعيل اسماعيل والفضية عامر مجيد آغا والبرونزية شكران بلال كما منحت جوائز تشجيعية للقصص المتميزة غير الفائزة.

وتم تكريم السيدة سميرة مترو لشهادتها الحية التي قدمتها لمؤسسة وثيقة وطن إذ عبرت عن لسان حال كل مواطن سوري فقد منزله خلال الحرب بما يخاطب في الوجدان ويحمل من صور وذكريات وأمان فهو المحبة وهوية الإنسان الأولى.

ولفتت الدكتورة بثينة شعبان رئيس مجلس أمناء مؤسسة وثيقة وطن أن الجائزة تحتفي بمن عايش العدوان الإرهابي غير المسبوق على سورية بالصبر والصمود والمحبة والتكاتف مشيرة إلى أن رواة هذه الحكايات أبطال مجهولون قاوموا الفكر التكفيري بوعيهم الوطني متطلعين لهدف واحد هو أن يبقى الوطن وأبناؤه بخير تأسيسا لمرحلة جديدة تقوم على كتابة تاريخنا بأيدينا وتسطير روايتنا للأحداث الخطيرة التي مرت على وطننا من أفواه من عاشوها.

وأضافت أن كل قصص المشاركين ستكون محط تقدير واعتبار وتعامل جدي في مؤسسة وثيقة وطن لتنسج رواية متكاملة عن الأحداث وتترجم إلى لغات عالمية تنقل للإنسانية ما قدمته سورية من دروس في وحدة الشعب والوطن.. موضحة أن المؤسسة حملت مشروعا فكريا يقوم على صون دماء الشهداء لتكون مشعلا تنويريا للأجيال وكتابة التاريخ بأمانة ودقة وبشهادة أصحابها ما يحول دون أن يعمد أعداء سورية إلى تشويه تاريخها واختراع الأكاذيب عنها.

وأوضحت الدكتورة شعبان أن العدوان على سورية حمل طابعاً إعلاميا سلاحه الأكاذيب والافتراءات بتخطيط وتمويل اقليمي وغربي مؤكدة أن سورية لا تتصدى فقط لدحر الإرهاب بل لكتابة تاريخ صادق وحقيقي عما خطط ونفذ في بلدنا بهدف إبعادها عن واجهة محور المقاومة وإضعاف قرارها الوطني المستقر فكانت النتيجة أن محور المقاومة اشتد وترسخ وازداد قوة.

وتضمن الحفل عرض فيلم تعريفي بعمل مؤسسة وثيقة وطن وعرض مادة فيلمية من مقابلات التوثيق الشفوي متضمنة مقابلات مع مرشحين للفوز بالجائزة إضافة إلى تكريم المحكمين وهم الإعلاميون والأدباء نبيل صالح ووليد معماري ونهلة السوسو.

وعرض الكاتب صالح في ختام الحفل المعايير التي اعتمدتها لجنة التحكيم في تقييم النصوص المشاركة واستيفاء الشروط لافتا إلى أنه سيتم نشر كتاب يحوي القصص الفائزة والمشاركة في المسابقة.

حضر الحفل وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة سلوى عبد الله ووزير الإعلام عماد سارة ومحافظ دمشق عادل العلبي وعدد من السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية في دمشق وشخصيات رسمية وفكرية وإعلامية وممثلي قطاعات المجتمع والأعمال ومتطوعي المؤسسة وضيوفها المهتمين من داخل سورية.

وكانت وثيقة وطن أطلقت جائزة هذي حكايتي بهدف نشر وتعميق الوعي بالتأريخ الشفوي وإغناء أرشيف المؤسسة بالروايات التي تحكي وقائع شهدها كتابها بأنفسهم وذلك وفق القواعد المعيارية لحماية الخصوصية التي تتقيد بها المؤسسة ونظراً لنجاح الجائزة في 2019 فقد قرر مجلس أمناء المؤسسة جعلها جائزة سنوية.

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