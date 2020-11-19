شبح الإمبريالية الأمريكية.. هل يدوم طويلاً؟

ترجمة وتحرير: إيمان الذنون

أشار موقع “غلوبال ريسيرش” إلى أن الإمبريالية الأمريكية تسعى إلى”فرض” الامتثال لأهدافها محلياً وفي جميع أنحاء العالم من خلال إشعال الحروب وفرض العقوبات، إلى جانب التدخل في شؤون الدول الأخرى، تحقيقاً لأجندة تسعى إلى الهيمنة منذ تأسيس الولايات المتحدة، كما تستند الإدارات الأمريكية على مر التاريخ إلى هيمنة القطب الواحد والتفرد الأمريكي بالقرار الدولي.

وأوضح الموقع أن الحروب الأمريكية تختبئ وراء المفهوم الاحتيالي للتدخل الليبرالي، وهي فلسفة زائفة تبرر القهر الوحشي للدول الأضعف، لكن بعض المحللين السياسيين يرون أن تلك السياسة لن تجدي نفعاً في المستقبل المتوسط على أقل تقدير، اعتماداً على بروز قوى سياسية واقتصادية دولية تمثل انتقالاً تاريخياً للثروة والقوة من الغرب إلى الشرق، لافتاً إلى أن النظام السياسي الدولي سيتحول من الأحادية إلى تعدد الأقطاب بنسبة عالية من المصداقية والقبول، وذلك نظراً للتحولات الجديدة التي أعقبت أحداث الحادي عشر من أيلول، ما يعكس ظهور احتمالات، بل إشارات واضحة تقول بنهاية العصر الأمريكي وضعف قدرة السياسة الأمريكية على ممارسة دور الهيمنة المطلقة، فالأنظمة الدولية والسياسية التي تشكلت عبر مراحل تاريخية طويلة قد استنفدت طاقتها على التطور ومواكبة المستقبل.

وأضاف الموقع: أصبح مشروع القرن الأمريكي الجديد الذي افترضته مراكز الأبحاث في واشنطن حقيقة مدمرة في السياسة الخارجية، صممت نخب المحافظين الجدد وفرضت أجندة تقوم على التوسع العدواني للقوة الأمريكية، من خلال فرض معايير مزدوجة، حيث تعاقب الدول الأخرى على عدم التزامها بالمعايير الإنسانية التي تعتقد أنها مستثنية منها، لافتاً إلى أن قوة دولة الأمن القومي يتم استخدامها من الإدارات الأمريكية بشكل روتيني لخرق الدستور، ما يجعل الديمقراطية مجرد خيال.

وأكد الموقع أن الإدارات الأمريكية تمارس سياسات التجسس الصارمة بهدف التبليغ عن المخالفين، إذ تقوم بمحاكمتهم في المنطقة الشرقية من ولاية فرجينيا، من خلال تعيين هيئة المحلفين من السكان الذين يعملون في الغالب لصالح وكالة المخابرات المركزية أو وكالة الأمن القومي.

وأفاد الموقع بأن الإدارات الأمريكية تدير، من خلال التحكم بوسائل الإعلام، المجمعات الصناعية العسكرية والاستخباراتية بعناية، وترسخ في عقول الأمريكيين العديد من الأفكار التي تجعلهم منقادين لأوامر إداراتهم بلا تفكير، لكن في الوقت ذاته، أدى ظهور شبكة “الويب” العالمية إلى تمكين الأمريكيين من فهم العديد من الأحداث السياسية، وذلك من خلال تسهيل نشر الروايات التي تجعل من أسرار الدولة أداة للتداول، كما في حالة ويكيليكس، ما يقوض امتياز النخبة في مجتمع يدعي “الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان”.

وأفاد الموقع بأن صعود قوى مثل روسيا والصين يمنع استمرار وجود نظام عالمي أحادي القطب قائم على”تفوق أمريكي” لا مثيل له، كما ستلعب التعددية والديمقراطية الاجتماعية في الجنوب العالمي دوراً متزايداً على المسرح العالمي، ما يحد من نطاق القوة الأمريكية.

لاشك أن شبح الإمبريالية الأمريكية خطير، لكن لا يجب أن يكون ذلك على حساب قوة المواطنة العالمية الواعية التي ستساهم بقوة في تقويض الهيمنة الأمريكية.

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