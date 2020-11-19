معين الكفيري

انطلقت قبل أيام عجلة دوري كرة السلة للفئات جميعها, ويبدو أن بهجة الدوري لهذا الموسم ستعود إلى الصالات من الباب الواسع بعد الاستعدادات, ويبدو أننا مقبلون على دوري متميز ومختلف بكل شيء في دوري الرجال, وخاصة أن هناك نظام هبوط وصعود سيعطي المباريات نكهة حقيقية وتنافسية خاصة بين فرق المقدمة والمؤخرة, وكل ما يتمناه عشاق ومحبو اللعبة متابعة مباريات قوية وحماسية ومظاهر أفضل في دوري هذا الموسم المختلف عن الدوري خلال الأزمة التي عانيناها في السنوات العشر الماضية, أيضاً المسؤولية تقع على عاتق أطراف اللعبة الشعبية الثانية جميعها, لتحقيق المطلوب لذلك لا يكفي أن يقوم اتحاد كرة السلة المؤقت بإصدار القرارات والتعليمات لأن الدوري يحتاج إلى متابعة حثيثة وجادة من اتحاد اللعبة نفسه, ومن مراقبي المباريات الذين من المفترض أن يقوموا بمهامهم على أكمل وجه, وأن يتعاملوا مع كل مفردات وتفاصيل المباريات بحياد تام وواقعية وليس كما جرى في الموسمين الأخيرين من خلافات و«مهاترات» وحالات شغب وشتم, فلا فرق بين نادٍ وآخر إلا بمدى التزامه وتعامله بروح رياضية عالية واحترام قدسية الرياضة, وأيضاً المسؤولية تقع على عاتق الحكام لأن دورهم مهم جداً في كل مباراة يقودونها.

وما نأمله أخيراً أن يطبق في الدوري نظام الإعادة الفورية الذي يستخدم في كل دول العالم كما هو مطلوب من الاتحاد الدولي «فيبا», وهذا يتطلب وجود عدة كاميرات في الصالة تتم الإعادة لأي فقرة يعترض عليها أحد الفريقين, وهنا لابد من توجيه سؤال لاتحاد كرة السلة المؤقت: هل تم إجراء الصيانة اللازمة للصالات التي ستقام عليها المباريات؟ .. وهل تم تأمين النقص لبعض التجهيزات وخاصة جهاز الـ٢٤ ثانية, وهو ضروري جداً للمباريات؟.. وهل ينجح اتحاد اللعبة في الوصول بمباريات الدوري إلى بر الأمان؟.

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