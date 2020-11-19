اقتراب مقلق لكويكب من الأرض يوم الجمعة

سُجّل رقم قياسي جديد مثير للقلق لأقرب تحليق لكويكب حول الأرض، بعد أن جاءت صخرة فضائية تسمى “2020 VT4” على بعد 400 كيلومتر من الكوكب يوم الجمعة 13.

ورُصد الكويكب من خلال مسح نظام التنبيه الأخير للصدمات الأرضية “ATLAS” في مرصد ماونا لوا في هاواي، بعد زهاء 15 ساعة من اقترابه من النقطة العمياء المواجهة للشمس.

ويُعتقد أن قطره يتراوح ما بين خمسة و10 أمتار، حيث اتجه “2020 VT4” إلى أقرب نقطة له في الساعة 17:20 بالتوقيت العالمي “UT” يوم الجمعة 13 تشرين الأول فوق الجنوب المحيط الهادئ بالقرب من جزر بيتكيرن.

واشتُبه أن الكويكب الذي تسبب في حدث تشيليابينسك 2013، يبلغ ضعف حجم “2020 VT4” على الأقل والذي من المحتمل أن يكون احترق في الغلاف الجوي وخلق ظاهرة نيزكية صغيرة في هذه العملية.

ولوضع التحليق في السياق، تدور محطة الفضاء الدولية على مسافة زهاء 400 كيلومتر فوق سطح الأرض، والصخور الفضائية تدور حول مدار أرضي منخفض أثناء دخولها مجال الأقمار الصناعية الثابتة بالنسبة للأرض، ولحسن الحظ، لم تتضرر أي أقمار صناعية أثناء التحليق.

وأثار هذا التحليق القريب العديد من الأسئلة عبر الإنترنت حول مكان وجود دفاعات كوكب الأرض وكيف يمكن أن تغفل عن مكان وجود الكويكب.

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