قلة الإسمنت تُخرج ٨٠% من معامل «البلوك والبلاط» في السويداء من الإنتاج!

السويداء - طلال الكفيري

عشرات المعامل المنتجة لمادة «البلوك والبلاط والبواري الإسمنتية» قد توقفت عن الإنتاج, لعدم توافر المادة الإسمنتية بالشكل الضامن لديمومتها في العمل.

وأشار عدد من أصحاب هذه المعامل لـ«تشرين» إلى أن كميات الإسمنت الموردة لمؤسسة «عمران» قليلة جداً ولا تلبي حاجة هذه المعامل، الأمر الذي دفع بهم لتوقيف معاملهم، ما انعكس سلباً على واقعهم المعيشي، إضافة لخروج عشرات العمال، وبالتالي بقاء أسرهم من دون أي مورد مالي.

طبعاً توقف الإنتاج لم يقتصر على ما ذكر آنفاً لكون قائمة المعاناة من نقصان مادة الإسمنت طالت أيضاً مشروعات البناء، ما أبقاها أبنية مع وقف التنفيذ.

من جهته قال رئيس اتحاد حرفيي السويداء- جمال حميدان: إن نحو٨٠% من معامل «البلوك والبلاط والبواري الإسمنتية» باتت خارج الإنتاج لعدم تلبية احتياجهم اليومي من مادة الإسمنت من مؤسسة «عمران» البالغ ٢٥٠ طناً، وتخفيض الكمية إلى ١٢٥طناً يومياً، وأمام هذا الواقع المفروض عليهم قسراً باتوا أمام خيارين إما إغلاق معاملهم وإما التوجه نحو القطاع الخاص لتأمين المادة, وهذا الخيار بكل أسف خارج حساباتهم لكون سعر الطن الواحد لدى هذا القطاع تجاوز عتبة ١٥٠ ألف ليرة، وشراؤه بهذا السعر سيدفع بأصحاب المعامل لرفع سعر «البلوك والبلاط», وسيبقى الخاسر الأوحد هو المواطن الطالب لهذه المادة, وأضاف أن كل معمل يعتاش منه وبشكل وسطي من ٣ إلى ٧عائلات, وتوقف هذه المعامل سيؤدي إلى دخول هذه العائلات فصل الشتاء من دون أي رصيد مادي، وتمنى حميدان زيادة كمية مادة الإسمنت الموردة للمحافظة, علماً أن عدد الحرفيين خاصة أصحاب معامل «البلوك و البلاط و البواري» يزيد على ١٢٠٠ حرفي, وهؤلاء يملكون أكثر من ٤٠٠ معمل.

بدوره أوضح مدير فرع مؤسسة العمران في السويداء- ياسر ملاك أن تخفيض الكميات مرده إلى تعطل عدد من خطوط إنتاج الإسمنت لدى معمل عدرا, ما أدى إلى وجود نقص في الكميات الواردة إلى المحافظة, علماً أن الفرع يسعى إلى تأمين مالا يقل عن ٥٠% من مخصصات الحرفيين.

تصوير: سفيان مفرج

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