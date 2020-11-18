إيطاليا تهزم البوسنة وتتأهل لنهائيات دوري الأمم الأوروبية

قدمت إيطاليا عرضاً مبهراً جديداً لتتأهل للدور قبل النهائي بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم بعد أن مددت سلسلة خالية من الهزائم إلى 22 مباراة خلال فوزها خارج أرضها 2-صفر على البوسنة اليوم.

وسجل الهدف الأول لإيطاليا لورينتسو إنسيني في الدقيقة 22 وجاء الهدف الثاني من عمل مبدع من مانويل لوكاتيلي حين رفع الكرة فوق دفاع البوسنة وأكمل زميله في ساسولو دومينيكو بيراردي الكرة بتسديدة مباشرة إلى داخل المرمى.

وتتصدر إيطاليا المجموعة الأولى بالقسم الأول برصيد 12 نقطة من ست مباريات بينما هبطت البوسنة لدرجة أدنى بعد الحصول على نقطتين فقط.

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