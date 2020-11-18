بلجيكا تهزم الدنمارك وتتأهل إلى قبل نهائي دوري الأمم الأوروبية

فازت بلجيكا على الدنمارك بنتيجة 4-2 اليوم لتتأهل إلى الدور قبل النهائي في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وسجل أهداف بلجيكا يوري تيليمانس وروميلو لوكاكو “هدفين” وكيفن دي بروين بينما أحرز هدفي الدنمارك يوناس ويند وناصر الشاذلي “خطأ في مرماه”.

وتصدرت بلجيكا المجموعة الثانية في القسم الأول بفارق خمس نقاط عن أقرب منافسيها لتتأهل إلى قبل نهائي البطولة في تشرين الأول من العام المقبل إلى جوار فرنسا بطلة كأس العالم وأبطال العالم السابقين إيطاليا وإسبانيا.

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