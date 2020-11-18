156 وفاة و34091 إصابة جديدة بكورونا في البرازيل

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 156 وفاة و34091 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها نقلته رويترز أنه تم تسجيل أكثر من 5.9 ملايين إصابة بالفيروس منذ بدء انتشار الوباء فيما ارتفع عدد الوفيات الرسمي إلى 167455 حالة.

وتحتل البرازيل المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة والهند في قائمة الدول الأكثر تضرراً بالفيروس من حيث عدد الإصابات والثانية بعد الولايات المتحدة من ناحية الوفيات.

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