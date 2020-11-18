تجمع العلماء المسلمين وقوات الصاعقة في لبنان يدينان العدوان الإسرائيلي على سورية

أدان تجمع العلماء المسلمين في لبنان العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية فجر اليوم.

وتوجه التجمع في بيان أصدره اليوم بالتحية للجيش العربي السوري على مواجهته البطولية لهذا الاعتداء الآثم مؤكدا أن أمريكا لن تستطيع النيل من محور المقاومة بل زاد هذا الاعتداء المحور صلابة وقوة وإصرارا.

من جهتها أدانت طلائع حرب التحرير الشعبية “قوات الصاعقة وشعبة فلسطين في لبنان” القيادة القطرية الفلسطينية العدوان الإسرائيلي مشيدةً بمقاومة رجال الدفاعات الجوية العربية السورية الأبطال الذين أفشلوا العدوان ومنعوه من تحقيق أهدافه.

وجددت قوات الصاعقة وشعبة فلسطين في لبنان في بيان التأكيد على وقوفها الثابت إلى جانب سورية قيادة وجيشا وشعبا في مواجهة كل المؤامرات والاعتداءات.

وكانت وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري تصدت فجر اليوم لعدوان إسرائيلي فى سماء المنطقة الجنوبية وأسقطت عددا من صواريخ العدوان.

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