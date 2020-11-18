موسكو تطالب واشنطن بإلغاء العقوبات على إيران

طالب مندوب روسيا الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ميخائيل أوليانوف اليوم الولايات المتحدة بإلغاء جميع العقوبات أحادية الجانب التي فرضتها على إيران بعد انسحابها من الاتفاق النووي في عام 2018.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن أوليانوف قوله خلال جلسة لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول موضوع التحقق والمراقبة في إيران استناداً إلى قرار مجلس الأمن الدولي 2231 إن السبب الأساسي لإجراءات إيران بشأن تقليص التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة هو الانسحاب الأحادي من الصفقة النووية من قبل الولايات المتحدة وفرضها عقوبات غير قانونية تتجاوز الحدود الإقليمية ضد طهران ومحاولة إجبار الأعضاء المتبقين في خطة العمل الشاملة المشتركة التوقف عن الوفاء بالتزاماتهم.

وأضاف: على الولايات المتحدة ضمان التنفيذ الكامل لالتزاماتها وأن تقوم على الفور بتصحيح كل الانتهاكات بما في ذلك إلغاء جميع العقوبات أحادية الجانب ضد إيران التي فرضتها بعد الانسحاب من خطة العمل المشتركة في عام 2018.

ودعا أوليانوف واشنطن للتخلي الفوري عن مواصلة سياسة تقويض قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 الذي يعد ساري المفعول على الرغم من محاولات واشنطن منع ذلك والجهود الفاشلة لإحياء قرارات مجلس الأمن الدولي التي ألغيت سابقًا بشأن العقوبات على إيران.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في أيار 2018 انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الكبرى مع إيران عام 2015 وإعادة فرض العقوبات على طهران.

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