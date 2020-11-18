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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الخميس 3 ربيع الآخر 1442 الموافق لـ 19 تشرين الثاني 2020
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الأخبار
تجمع العلماء المسلمين وقوات الصاعقة في لبنان يدينان العدوان الإسرائيلي على سورية
موسكو تطالب واشنطن بإلغاء العقوبات على إيران
دول "الأوروبي" الأعضاء في مجلس الأمن تستنكر إعلان الاحتلال مخططاً استيطانياً جديداً غرب القدس
بيسكوف: لا خطط لعقد لقاء بين بوتين وترامب غداً
الخارجية الإيرانية: سياسة الضغوط الأمريكية فشلت ولم تحقق أهدافها
وزيرا خارجية روسيا والصين يبحثان هاتفياً الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
الرئيس الأسد يتلقى عدداً من برقيات التعزية بوفاة المعلم
وزير المالية لأعضاء لجنة الموازنة في مجلس الشعب: مشروع كبير خاص بالتأمين الصحي.. وملف أملاك الدولة أصبح تحت إشراف الوزارة
موسكو: واشنطن وحلفاؤها يثيرون الفتنة بين شعبي أرمينيا وأذربيجان
مجلس الاتحاد الروسي يوافق على إرسال قوات حفظ سلام إلى قره باغ