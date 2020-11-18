ارتفاع أعداد الوفيات “بكورونا” في أوروبا وتراجع الإصابات

تراجع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا الأسبوع الماضي للمرة الأولى في أوروبا منذ 3 أشهر إلا أن الوفيات في المنطقة استمرت بالارتفاع حسبما أظهرت بيانات نشرتها منظمة الصحة العالمية.

ونقلت فرانس برس عن المنظمة قولها في بيان إن للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر سجل الأسبوع المنصرم في القارة تراجعاً بنسبة 10 بالمئة في حالات الإصابة الأسبوعية لكن في الوقت نفسه سجلت أكثر من 29 ألف وفاة بارتفاع نسبته 18 بالمئة مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.

وأظهرت بيانات المنظمة أن النمسا سجلت أكبر ارتفاع في الحالات الجديدة في أوروبا الأسبوع الماضي بزيادة نسبتها 30 بالمئة مقارنة مع الأسبوع السابق.

ولاتزال أوروبا أكثر القارات تضرراً من الوباء وتخطى إجمالي عدد الإصابات فيها 15 مليوناً أمس.

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