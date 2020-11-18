ترامب وأكاذيب الديمقراطية

تقرير- رشا عيسى

لا يبدو أن أحداً يصغي إلى الآخر في الولايات المتحدة الأميركية، والفرقاء السياسيون من جمهوريين وديمقراطيين لايزالون على فرقتهم وخصامهم حول عشرات القضايا بينما الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب يواصل حربه على الانتخابات في إصرار غريب على البقاء في البيت الأبيض رغماً عن النتائج وعن الأميركيين أنفسهم الذين صوتوا لرئيس آخر.

تكرار ممل للجمل التي رددها ترامب منذ انطلاق الانتخابات الرئاسية قبل أسبوعين ليتحدث عن “أكبر عملية سطو يسجلها التاريخ” رغم أن عدداً من الولايات كذبت ادعاءاته حول التزوير في مقدمتها جورجيا وبنسلفانيا.

هذه الحقائق لم توقف توجه ترامب نحو الاستمرار بالطعن بنتائج الانتخابات بل أيضاً تعمد تكذيب الولايات التي نفت قانونياً حدوث تزوير في عمليات الاقتراع التي جرت فيها والخلاصة أن ترامب سيواصل تكذيب أي إعلان لخسارته وبالتالي زيادة التمسك بالسلطة ما يعني أنه لن يسلم هذه السلطة لخصمه في المنظور القريب.

لكن ما الفائدة التي يجنيها ترامب من معاركه إن كان على يقين داخلي على الأقل أنه خسر الانتخابات؟ هناك عدة تفسيرات تبدو “منطقية” لسلوك ترامب، الأول ينبع من شخصيته وحب الظهور لديه مقروناً بالغرور والذي يمتاز به، وبالتالي هذه التحركات تبقيه تحت الأضواء ما يشعره أنه مركز اهتمام داخل بلاده وعالمياً ما يشبع غروره ونرجسيته القائمة في بعض جوانبها على الاستعراض المقيت الذي يطبع صفاته الشخصية.

والتفسير الآخر ينطلق من أن ترامب فعلاً يريد التمسك بالسلطة والمتابعة في طريق الدعاوى القضائية أملاً بتحقيق مكسب مزدوج مالي وسياسي في آن معاً.. مالي بالاستمرار بجمع التبرعات لمعركته القضائية، وسياسي بإظهار نفسه بأنه “ضحية لتزوير” الديمقراطيين للانتخابات وبالتالي الاستمرار بتأجيج أنصاره في الشوارع وإظهار رفضهم لما يحصل من تزوير افتراضي ودعم ترامب حتى الرمق الأخير والاستفادة من هذه الصورة مستقبلاً في حال قرر إعادة الترشح للانتخابات الرئاسية عام 2024 وذلك إن حالفه الوقت والعمر للقيام بذلك خاصة أن ترامب يبلغ من العمر 75 عاماً.

يهوى ترامب الظهور والاستعراض في كل المناسبات دون أن يعنيه أن بلاده وسط انقسام لم يشهد له مثيل وأن “الديمقراطية” التي يتغنى بها لطالما كانت كاذبة ليتقاسم ذلك مع أسلافه الذين سبقوه إلى البيت الأبيض عبر تاريخ الرئاسات الأميركية، لكن ترامب فضح بشكل كبير ما يجري في نظام سياسي مبني أساساً على المصالح والحروب وتدمير الشعوب.

فقد انهارت محاولة إبقاء الولايات المتحدة ضمن الخطوط الديمقراطية المحددة خلال حكم ترامب وبدت الولايات المتحدة بؤرة حقيقية لكل مظاهر العنصرية والتشتت السياسي وسط انعدام الأخلاق العامة والخروج عن القوانين.

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