كاريكاتير..

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الجمعة 4 ربيع الآخر 1442 الموافق لـ 20 تشرين الثاني 2020
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الأخبار
القضاء على 16 إرهابياً من "داعش" في كركوك
رام الله .. إصابات جراء قمع الاحتلال مظاهرة مناهضة للاستيطان
بوتين: جرائم النازية لا تسقط بالتقادم
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قراراً يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره
إصابة شخص بانفجار عبوة ناسفة في حرستا
العماد جوزيف عون: الجيش ركيزة أساسية للسيادة الوطنية في لبنان
العراق.. إحباط تسلل لإرهابيي" داعش" في صلاح الدين
الاحتلال يعتقل أربعة فلسطينيين في الخليل
أسعار النفط مستقرة
فوز بايدن في جورجيا الأميركية