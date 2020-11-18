أيمن رضا من حانوتي إلى عطار!

ميسون شباني

بدأ المخرج سمير حسين منذ أيام تصوير مسلسل “الكندوش ” الذي كتب نصّه الفنان حسام تحسين بيك، وهو من إنتاج: شركة ماهر البرغلي للإنتاج الفني، إشراف فني: أيمن رضا، وبطولة: أيمن زيدان، سلاف فواخرجي، سامية الجزائري، شكران مرتجى، كندة حنا.

العمل تدور أحداثه في منتصف ثلاثينيات القرن الماضي، منطلقة من رجل ثري وخيّر له هيبته ووقاره وحضوره في الحارة الشامية، وقصة غرامه الصادمة مع امرأة أرملة غير زوجته، والصراع الدائم بين محوري الخير والشر، و”الكندوش” هو خزّان كانت توضع فيه الحبوب في الزمن الماضي، وتكال منه بأوزان محددة من خلال أدراج مخصصة لكل مادة ، وهو محور جوهري في المسلسل، والسيطرة على مقتنياته أمر تتصارع عليه أطراف عدة بحجة مايشكّله القمح من ثروة.

ويُجسد الفنان أيمن رضا دور “ابراهيم العطار” في مسلسل الكندوش وتم اختياره ليكون المشرف العام على المسلسل الذي رأى النور بعد ثلاث سنوات من كتابته، وقال رضا في تصريح خاص لـ«تشرين»:

إن العمل يقدّم البيئة الشامية بطريقة مختلفة وسنشاهد توثيقاً لبعض الأحداث التي عاشتها دمشق في تلك الفترة، ولا مكان فيه للعشوائيات، ولفت رضا إلى أن “الكندوش” محاولة لتصحيح الصورة الحقيقية للمجتمع السوري بكل تفاصيله وحكاياه ، وعن الشخصية التي سيقدمها قال رضا : أجسد دور ابراهيم العطار الذي يملك عدداً من الحكايات تجعله أقرب للحكواتي، وهو صديق لحلاق الحارة الذي يجسد دوره الفنان حسام تحسين بيك. وأضاف : الشخصية فعّالة ومن الشخصيات المحببة في العمل وتحمل مسحة من الطرافة والكوميديا، وأشار رضا إلى أنه لا مجال للارتجال في هذا العمل لأن النص متين، وإذا حدث ذلك فسيكون عبر بعض «الأفيهات» التي قد يضيفها الممثل بطريقته، ونوّه بأنه سيقوم بالغناء والعزف من خلال بعض السهرات للأصدقاء التي ستكون موجودة وهي مكتوبة وملحنة وجاهزة.

وكان رضا قد صرح سابقاً لـ”تشرين” بأنه سيقوم بشخصية “أبو الأس” حانوتي الحارة والتي ذهبت للفنان فايز قزق, وهي غير مطروقة عبر الدراما ولم تقدم سابقاً في أي عمل بيئي شامي، والوثائق الموجودة عنها قليلة جداً، إضافة إلى تخليه عن فكرة التعاقد مع فنانات خضعن للتجميل لأنه أراد فنانات يظهرن بشكل طبيعي.

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