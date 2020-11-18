«الإسكان» تتحرك باتجاه دير الزور ومكتتبوها يطلبون تمديد الأقساط

دير الزور- عثمان الخلف

تنتظر محافظة دير الزور تحريك عجلة مشاريع مؤسسة الإسكان المتوقفة منذ سنوات بفعل الأحداث التي مرت فيها وعموم سورية ، وهاهي تُنهي عامها الثالث بعد التحرير على أمل الوعود بانطلاقة في العمل, عززتها زيارة مدير عام مؤسسة الإسكان المهندس ” أيمن مطلق ” لمشاريع المؤسسة في المحافظة للمرة الأولى بعد التحرير يومي 4 – 5 تموز المنصرم، زيارة جرى خلالها الاطلاع على واقع تلك المشاريع و بحث الإجراءات اللازمة لإعادة تأهيل الأبنية المتضررة بمشروع ضاحية الأسد وسبل متابعة العمل بالعقود المتوقفة، أعقبه حينها اجتماع ضمه ومحافظ دير الزور السابق والمعنيين بهذا الملف, فما الذي حدث من حراك بهذا الصدد؟

* الوضع العام :

تتوزع مشاريع مؤسسة الإسكان بمحافظة دير الزور بمختلف مسمياتها على ضاحية الأسد وطريق دمشق، وتصل أعداد المكتتبين للشبابي 2687 مُكتتباً ، في مشروع ضاحية الأسد 1639 على مرحلتين: الأولى على مدى سبع سنوات 1340 مُكتتباً ، بينما المرحلة الثانية لمدة خمس سنوات بواقع 299 مُكتتباً، فيما يبلغ عدد المكتتبين لمشروع طريق دمشق 1048 على مرحلتين أيضاً: الأولى لسبع سنوات مكتتبوها 924 والمرحلة الثانية لخمس سنوات 124 مُكتتباً .

مؤشرات توجه العمل نحو القائم منها في ضاحية الأسد والتي جهّز منها للتسليم قُبيل الأحداث عدة كتل من الأبنية بحاجة للصيانة نتيجة التخريب والسرقة التي طالتها بعد سيطرة المجموعات الإرهابية، ناهيك بسكن الهيئة التدريسية بجامعة الفرات البالغ 6 كتل من الأبنية, بواقع 48 شقة تحتاج استكمال الأعمال فيها، في حين لم يُفتتح باب الاكتتاب لسكن الادخار بالرغم من لحظه ضمن مخططات المشروع المذكور أما مشروع الإسكان على طريق دمشق فهو برسم الورق .

المأمول خيراً

أولى الخطوات على صعيد العمل بمشاريع الإسكان حسبما أكد المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان في سورية المهندس” أيمن مطلق في تصريح لـ “تشرين ” كانت موضوع حصر الأضرار التي طالت المشاريع المنفذة في ضاحية الأسد وهي باتت بالكامل في عُهدة المؤسسة، الجرد جرى من قبل اللجنة المشتركة المُشكلة لهذا الغرض بين مؤسسة الإسكان ومديرية الخدمات الفنيّة في دير الزور، وبناءً على نتائج عمل اللجنة المذكورة تم إعداد الأضابير التنفيذية للمباشرة بأعمال الإصلاح وإكمال العقود التي توقفت، مشيراً إلى أنه جرى رصد الاعتماد المطلوب لإصلاح الأضرار في مشروع الضاحيّة ضمن الخطة الإسعافية لإعادة الإعمار لعام 2020 وتصل قيمته إلى 69 مليون ليرة مخصصة للعقود المنتهية والتي كانت بعهدة المؤسسة في تاريخ توقف الأعمال وحالياً الإضبارة التنفيذية لإصلاح وتأهيل 12 كتلة سكنية تضم 360 مسكناً شبابياً قيد التدقيق فنياً وسيتم التعاقد على التنفيذ خلال الشهر القادم.

وبالنسبة لمشروع طريق دمشق فأرضه مُستملكة منذ سنوات والمأمول التعاقد مع شركة دراسات لدراسة الموقع ومن ثم المباشرة بالتنفيذ والأمر مرتبط بالظروف والاعتمادات المالية.

وبين ” مطلق ” أن الاعتماد المذكور هو من ضمن المرصود لنهاية العام كخطة إسعافية للتأهيل والإصلاح للأبنية القائمة ، وستكون هناك تخصيصات ماليّة أخرى للعام المقبل .

* شكوى المكتتبين

المكتتبون ممن التقتهم «تشرين» أثناء مراجعتهم مقر«مجموعة إسكان دير الزور» أكدوا أن الظروف التي مرت فيها المحافظة فترة الحصار وسيطرة المجموعات الإرهابية المسلحة وتسببها بتهجير أغلبية الأهالي انعكست سلباً على أوضاعهم المعيشية وبالتالي على قدراتهم الماديّة التي تُمكنهم من تسديد التزاماتهم المتراكمة، ناهيك بفقدان الكثير منهم الوثائق والمستمسكات التي يُمكن من خلالها التواصل والاستفسار فيما خص طريقة السداد ولأي جهة وأين، مُذكّرين أن منهم من تقطعت بهم السبل كنتيجة لقطع الطرق من قبل المسلحين وتوزعهم على المحافظات الآمنة، وطالب المكتتبون ممن لم يُسددوا التزاماتهم المالية منذ العام 2012 بفترة سماح مُجدداً لتدارك أوضاعهم وعدم ضياع فرصهم بمساكن انتظروها سنوات .

ورداً على ذلك أشار مدير عام الإسكان إلى أن المكتتبين ممن لم يُسددوا أقساطهم مُنحوا عدة فرص الأولى كانت لمدة عام وانتهت في 31 أيار العام 2018 بعد تحرير المحافظة وفك حصارها، تلتها الفرصة الثانية وامتدت حتى نهاية 2018، وبعدها جاءت فترة سماح لستة أشهر انتهت في 30 حزيران العام 2019، تلتها فترة جديدة حتى 31 آذار من العام الجاري، ونحن الآن في فترة السماح الأخيرة وتنتهي مع نهاية هذا العام 2020 واستثنت المنقطعين عن السداد لمدة تزيد على العام بشكل متصل، لافتاً إلى أن المؤسسة لم تُلغِ اكتتاب أو تخصيص أي مواطن بدير الزور حتى تاريخه وسيتم النظر بوضع المتأخرين مع انتهاء المهلة الممنوحة لهم نهاية العام وفق الأنظمة والقوانين النافذة التي تحكم عمل المؤسسة العامة للإسكان.

أخيراً نقول : لا نحتاج كثير كلام وما يتبعه من ضرورات التحرك فعلياً بمشاريع الإسكان بالنسبة للمكتتبين من أهالي المحافظة، بل عموم الأهالي بالنظر لحجم الدمار الذي طال أحياء واسعة، فتأهيل وتجهيز ماهو قائم مهم ومهم أيضاً متابعة العمل لتنفيذ المُخطط.

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