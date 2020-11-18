اشتية: زيارة بومبيو للمستوطنات تصعيد خطير وخرق لقرارات الشرعية الدولية

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أن زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو المزمعة اليوم لعدد من المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية تصعيد خطير وخرق صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأوضح اشتية وفق ما أوردت وكالة “وفا” أن زيارة بومبيو إمعان في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني وتأكيد على الدعم الأميركي المطلق للاحتلال ومخططاته الاستيطانية غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي هذا السياق، شهدت مدينة البيرة في الضفة الغربية اليوم مظاهرة احتجاجية تنديداً بزيارة بومبيو لمستوطنة مقامة في المنطقة.

ورفع المشاركون في المظاهرة الأعلام الفلسطينية وهتفوا منددين بانتهاكات وجرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين وأرضهم ومقدساتهم مطالبين المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته ووقف هذه الانتهاكات.

وشدد المشاركون على أن الشعب الفلسطيني متمسك ومتجذر بأرضه وسيواصل نضاله حتى إسقاط كل المخططات الإسرائيلية والأميركية الهادفة لـ “تصفية “القضية الفلسطينية.

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