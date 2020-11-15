أكثر من مليون إصابة بكورونا في المكسيك

سجلت المكسيك 5860 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ما يرفع إجمالي الإصابات إلى مليون و3253 إصابة.

وذكرت وزارة الصحة المكسيكية أن 635 وفاة جديدة سجلت أيضا ليصل العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 98259 وفاة.

ورجحت الحكومة أن يكون العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير من العدد المعلن.

وفي الصين أعلنت اللجنة الوطنية للصحة اليوم عن تسجيل 13 إصابة جديدة بالفيروس في البر الرئيسي أمس نزولا من 18 حالة في اليوم السابق مشيرة إلى أن جميع الحالات الجديدة لقادمين من الخارج.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي 86338 إصابة بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 حالة.

وفي أوكرانيا أعلن زير الصحة ماكسيم ستيبانوف أمس أن الفحوص أثبتت إصابته بمرض كوفيد 19 وذلك بعد وقت قصير من إعلانه أن بلاده سجلت عددا قياسيا لحالات الإصابة اليومية.

ويبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في أوكرانيا حتى الآن 525176 إصابة بينما وصل عدد الوفيات إلى 9508 حالات.

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