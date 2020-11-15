أمطار غزيرة وثلوج على المرتفعات

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 2-4 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي مرفق بكتلة هوائية باردة نسبياً ورطبة يمتد في طبقات الجو كافة.

ويتوقع اليوم أن يكون الجو غائماً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطلات مطرية غزيرة ومصحوبة بالرعد أحياناً فوق مناطق مختلفة من البلاد وهطلات ثلجية على المرتفعات الجبلية العالية والرياح شرقية في المناطق الشرقية والجزيرة وجنوبية غربية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتضعف الفعالية الجوية غداً بشكل تدريجي ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر فوق المناطق الشرقية والجزيرة كما تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح حول معدلاتها.

وشهد عدد من المحافظات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية هطلات مطرية متفرقة وذكرت نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أن نسب الهطل كانت في ريف دمشق بالقطيفة والنبك وسرغايا 1 مم وفي درعا بالشيخ مسكين 3 مم وازرع والصنمين 2 مم وحمص بالعريضة 4 مم والناصرة ومرمريتا وقلعة الحصن 2 مم والقريتين 1 مم وفي حماة بمصياف 12 مم وعين حلاقيم 9 مم وربعو 8 مم ووادي العيون 6 مم والرصافة والسلمية والسعن 3 مم والصورة 1 مم وفي طرطوس في الشيخ بدر 2 مم والقدموس ودريكيش 1 مم.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام:

الأحد الاثنين الثلاثاء دمشق 18/9 19/10 18/9 القنيطرة 16/7 16/8 17/7 درعا 18/9 18/10 19/9 السويداء 18/10 18/11 19/10 حمص 16/7 17/8 17/8 حماة 16/7 17/8 17/8 الحسكة 21/7 17/6 18/7 اللاذقية 21/15 22/16 22/16 طرطوس 21/15 22/16 22/16 حلب 18/7 19/6 17/6 ادلب 18/8 19/7 17/7 دير الزور 24/8 20/7 21/8 الرقة 23/7 19/6 20/7

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