أثينا: زيارة أردوغان لشمال قبرص انتهاك لقرارات الأمم المتحدة

أكدت اليونان أن الزيارة المقررة لرئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان اليوم إلى منتجع فاروشا بمدينة فاماغوستا فى الشطر الشمالي من قبرص برفقة فريق حكومي تشكل استفزازاً غير مسبوق ينتهك قرارات الأمم المتحدة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن وزارة الخارجية اليونانية قولها في بيان شديد اللهجة أمس: “ندين هذا الأمر بشكل قاطع ونتوقع أن تتم مناقشته بعمق في الاجتماع المقبل للمجلس الأوروبي في كانون الأول المقبل”.

وكانت جمهورية قبرص أدانت أمس الزيارة مؤكدة انها تتناقض مع قراري مجلس الأمن 550 و789 وتقوض جهود الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش لعقد اجتماع غير رسمي خماسي الأطراف لمناقشة التسوية في قبرص.

ووقعت منظمات قبرصية تركية ويونانية عريضة مشتركة تدعو إلى إلغاء زيارة رئيس النظام التركي.

ويحتل الجيش التركي الشطر الشمالي من قبرص منذ عام 1974 حين غزا شمال الجزيرة وأقام (جمهورية شمال قبرص التركية) الكيان الذي لا تعترف به إلا أنقرة.

وبقيت منطقة فاروشا التي كانت توصف بأنها جوهرة المتوسط مقفرة ومحاطة بأسلاك شائكة منذ الغزو التركي .. وأعادت القوات التركية فتحها جزئيا في الـ 8 من تشرين الأول الماضي ما أثار انتقادات دولية.

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