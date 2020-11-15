هزة أرضية تضرب سواحل اليابان

ضربت هزة أرضية بقوة 5 درجات على مقياس ريختر سواحل جنوب اليابان دون ورود معلومات عن وقوع ضحايا أو إصابات.

ونقل موقع روسيا اليوم عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قولها في بيان: إن الهزة وقعت على عمق 7ر10 كيلومترات بالقرب من مجموعة جزر ريوكيو جنوب اليابان.

ولم ترد أي معلومات حتى الآن عن وقوع ضحايا محتملين أو عن حجم الدمار الذي تسببت به الهزة الأرضية.

وكانت هزة أرضية بقوة 7ر5 درجات على مقياس ريختر ضربت في السادس من الشهر الجاري اليابان دون ورود معلومات عن وجود خطر تسونامي أو وقوع إصابات.

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