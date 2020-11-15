الأرجنتين: 8468 إصابة جديدة بكورونا
أعلنت وزارة الصحة الأرجنتينية تسجيل 8468 إصابة جديدة و 262 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية.
ونقلت رويترز عن الوزارة قولها في إحصائية يومية أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في الأرجنتين وصلت لغاية الآن إلى 1304846 وحصيلة الوفيات إلى 35307 حالات فيما بلغت حصيلة المتعافين من الإصابة بالفيروس 1119366 شخصاً.
وتأتي الأرجنتين بين الدول الثمانية الأكثر انتشاراً لفيروس كورونا في العالم حسب آخر إحصائيات موقع وورلد ميترز الأمريكي.
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