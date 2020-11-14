العدو الإسرائيلي يجدد خروقاته للسيادة اللبنانية
جدد العدو الإسرائيلي استفزازاته وخروقاته للسيادة اللبنانية بإقدامه الليلة على إطلاق العديد من القنابل المضيئة مقابل نهر الوزاني ورشقات أعيرة نارية.
وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت من مواقعها الخلفية قنابل مضيئة جنوبي بلدة الغجر داخل الأراضي المحتلة وفوق بلدة العباسية الحدودية وبين مستعمرة المطلة والخيام.
ويواصل طيران العدو وزوارقه الحربية خرق الأجواء والمياه الإقليمية اللبنانية في انتهاك للقرار الدولي 1701.
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