إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 54 مليوناً و271 ألفاً والوفيات تقترب من مليون و317 ألف حالة

تجاوزت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم الأربع والخمسين مليونا و271 ألف إصابة فيما اقتربت الوفيات من مليون و317 ألف حالة وفق موقع وورلد ميترز الأمريكي.

وحسب الموقع الذي يديره مطورون ومشغلون فإن إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم منذ ظهوره في كانون الأول الماضي ولغاية الآن وصل إلى 54271628 إصابة فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 1316768 حالة بينما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة بالفيروس 37789680 حالة.

ولا تزال الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر الدول الأكثر تضرراً بالفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 251183 حالة وفاة من أصل 11210164 إصابة تليها الهند مع تسجيل 129674 حالة وفاة من أصل 8814902 إصابة ثم البرزايل ثالثاً بتسجيلها 165658 حالة وفاة من أصل 5848959 إصابة.

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