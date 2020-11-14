سقوط أكثر من ثلاثة صواريخ على العاصمة الإريترية من إثيوبيا

سقط أكثر من ثلاثة صواريخ على العاصمة الإريترية أسمرة مصدرها إثيوبيا في تصعيد كبير للصراع الذي بدأ قبل 11 يوماً بين القوات الاتحادية الإثيوبية والقوات المحلية في منطقة تيجراي الشمالية الإريترية.

ونقلت رويترز عن خمسة دبلوماسيين إقليميين قولهم في تصريحات إن ما لا يقل عن ثلاثة صواريخ أطلقت على العاصمة الإريترية من إثيوبيا اليوم أصاب اثنان منهما مطار أسمرة.

فيما لم تشر التقارير الأولية عن حجم الأضرار جراء ذلك التصعيد بسبب تعطل معظم الاتصالات في تيجراي كما لم يصدر على الفور تصريحات رسمية من مسؤولي الجانبين بشأنه.

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