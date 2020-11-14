سورية ثانياً في بطولة منتخبات أكاديميات الدول العربية لكرة القدم

حاز الفريق السوري المركز الثاني في بطولة منتخبات أكاديميات الدول العربية لكرة القدم التي انطلقت الخميس الماضي في العاصمة المصرية القاهرة.

وفي المباراة النهائية فاز الفريق المصري على نظيره السوري بهدفين دون مقابل وحصل الكابتن أنس الحصري المدير الفني للفريق السوري على مركز أفضل مدرب في البطولة كما حصل اللاعب السوري مصطفى أنس الحصري على لقب هداف البطولة إضافة إلى اختياره ولاعبي الفريق مجد الزعيم وإبراهيم حرار كأعضاء في منتخب العرب تحت سن الـ 12 سنة.

وفي تصريح خاص لمراسل سانا بالقاهرة أكد المدير الفني للفريق السوري أن “الفوز بالمركز الثاني في البطولة جاء نتيجة جهد وتدريب بذله كل أعضاء الفريق حيث كان هناك إصرار على تقديم نموذج مشرف للوطن”.

يشار إلى أن سورية شاركت بفريق مكون من 13 لاعباً و3 فنيين في البطولة التي ضمت أيضاً فرق اليمن وليبيا ومصر وجنوب السودان.

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