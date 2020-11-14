الأمن الأرميني: إحباط محاولة لاغتيال رئيس الوزراء

أعلن جهاز الأمن القومي الأرميني اليوم عن إحباطه محاولة لاغتيال رئيس الوزراء نيكول باشينيان على يد خصومه السياسيين.

وأوضح الجهاز الأمني الأرميني في بيان نقلته وكالة سبوتنيك أن أحد الخصوم السياسيين المعارضين للحكومة احتفظ بعدد كبير من الأسلحة والذخيرة والمتفجرات وتوصل إلى اتفاق مع زعماء الأحزاب العاملة في أرمينيا وقره باغ للتخطيط للاستيلاء على السلطة وقتل رئيس الوزراء، لافتاً إلى أن قادة الأحزاب والسياسيين المناهضين للحكومة وأنصارهم وكبار المسؤولين السابقين كانوا يستعدون لمحاولة اغتيال رجل دولة واغتصاب السلطة.

وكان متظاهرون اقتحموا مقر الحكومة الأرمينية في العاصمة الأرمينية يريفان بعد توقيع رئيس الوزراء نيكول باشينيان مساء الاثنين الماضي اتفاقا لوقف إطلاق النار في قرة باغ.

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