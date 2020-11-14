وزير الدفاع الأمريكي يكرر تصريحات إدارة ترامب بشأن سحب قواته من أفغانستان والشرق الأوسط

جدد وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة المعين حديثاً كريستوفر ميلر تصريحات الإدارة الأمريكية السابقة بشأن سحب القوات الأمريكية من أفغانستان ومنطقة الشرق الأوسط قائلاً: “حان وقت العودة إلى الوطن”.

ونقلت وكالة فرانس برس عن ميلر قوله في رسالة نشرت في ساعة مبكرة اليوم على الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الأمريكية إن إنهاء الحروب يتطلب تنازلات وشراكة.. واجهنا التحدي وبذلنا كل ما بوسعنا.. حان وقت العودة.

وادعى ميلر في أول رسالة له للقوات المسلحة الأمريكية منذ أن عينه ترامب الإثنين الماضي وزيراً للدفاع بالوكالة أن “جميع الحروب يجب أن تنتهي”، مشيراً إلى أنها المرحلة الحاسمة التي تحول فيها أمريكا جهودها من “دور قيادي إلى دور داعم” حسب زعمه.

وعاد ميلر لترويج ادعاءات بلاده حول محاربة الإرهاب وتنظيم القاعدة الإرهابي، معتبراً أنها على شفير إلحاق الهزيمة بالتنظيم.

ولم يحدد ميلر وهو ضابط سابق في القوات الخاصة الأمريكية وخبير في مكافحة الإرهاب مواقع انتشار جنود بلاده.

يشار إلى أن ترامب زعم أكثر من مرة سحب قواته من أفغانستان ومنطقة الشرق الأوسط بيد أنه لم يف بمزاعمه لغاية الآن.

وتقود الولايات المتحدة منذ آب 2014 تحالفاً استعراضياً من خارج الشرعية الدولية بزعم محاربة تنظيم “داعش” الإرهابي وارتكب هذا التحالف عشرات المجازر بحق المدنيين في الرقة وديرالزور وريف حلب الشمالي وخلف دماراً واسعاً في البنى التحتية كما أن الوقائع أثبتت أن واشنطن كان هدفها استخدام التنظيم الإرهابي لتحقيق غايتها ومصالحها في المنطقة وليس محاربته.

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