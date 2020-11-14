الصحة: 61 إصابة بكورونا وشفاء 56 حالة ووفاة 4 حالات

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 56 حالة ووفاة 4 من الإصابات المسجلة بالفيروس في سورية.

وأشارت الوزارة إلى أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية بلغت حتى الآن 6613 شفيت منها 2665 وتوفيت 341 حالة.

توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة يوم السبت ١٤ تشرين الثاني ٢٠٢٠:

الإصابات:

٢٥ في حمص

١٠ في ريف دمشق

٩ في حلب

٦ في حماة

٦ في دمشق

٤ في طرطوس

١ في درعا

حالات الوفاة:

١ في حمص

١ في درعا

١ في حلب

١ في دمشق

حالات الشفاء:

٩ في حمص

٩ في دمشق

٨ في حلب

٨ في اللاذقية

٨ في ريف دمشق

٥ في درعا

٤ في السويداء

٣ في طرطوس

٢ في حماة

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