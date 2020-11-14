مقتل شخصين وإصابة ثالث بجروح خطيرة بهجوم غرب فرنسا

قتل شخصان وأصيب ثالث بجروح بعد تعرضهم لهجوم بسلاح أبيض في مدينة شوليه الواقعة في إقليم ماين ولوار غرب فرنسا.

ونقلت وكالة فرانس برس عن إيريك بوييار المدعي العام في مدينة أنجيه مركز الإقليم قوله في تصريح إنه “تم توقيف شخص مشتبه به في تنفيذ هذا الهجوم”، مشيراً إلى أن السلاح المستخدم في الهجوم هو أداة حادة دون توضيح ماهيتها.

ولفت بوييار إلى أنه من السابق لأوانه تقديم الرجل الموقوف على أنه منفذ الهجوم أو اعتبار الهجوم إرهابياً.

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