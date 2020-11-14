انتهاء التجهيز لإطلاق سباق تشرين الدولي للسباحة في اللاذقية

اللاذقية - يوسف علي:

تقيم اللجنة الأولمبية السورية واتحاد السباحة والألعاب المائية برعاية وزارة السياحة سباق تشرين الدولي للسباحة في المياه المفتوحة بعد غد الإثنين.

وبيّن همام معلا رئيس اتحاد السباحة والألعاب المائية ل(تشرين) أن السباق سيقام على شاطئ فندق لاميرا في اللاذقية لمسافة خمسة كيلومترات بخمس لفات بحيث كل لفة ل ا كم على شكل مستطيل بمشاركة نحو ٥٠ سباحاً محلياً (من نخبة السباحين السوريين) وعربياً ودولياً.

وأضاف معلا : مشاركة كبيرة سيشهدها السباق من دول عدة هي سلطنة عمان والعراق وفلسطين وروسيا وتتارستان وايجفيسك وطاجيكستان وأوكرانيا ومقدونيا وكوموروف وأوكرانيا وكندا ومقدونيا.

وأوضح معلا أن الرياضة السورية بدأت تستضيف البطولات والسباقات الدولية ونجحت في ذلك تنظيمياً وإدارياً وفنياً من خلال استضافة سورية لسباق تشرين للدراجات الهوائية الشهر الفائت منوها بالتعاون الكبير لإنجاح هذا السباق من وزارة السياحة ومحافظة اللاذقية ومجموعة من الشركات الاقتصادية مشيرا إلى أن كوادر الاتحاد أنجزت كل التحضيرات اللازمة لتنفيذ البرنامج المخصص للسباق بدءاً من استقبال الوفود المشاركة إلى زيارة متحف الباسل في مدينة الأسد الرياضية والميداليات والكؤوس التذكارية التي ستقدم للفائزين والمكرمين إضافة إلى الجوائز المالية.

وأكد معلا أن السباحين السوريين لهم باع طويل في البطولات ولاسيما في السباحة الطويلة متوقعاً منهم منافسة قوية في السباق رغم وجود سباحين عالميين على مستوى فني عالٍ مبيناً أن الهدف الأسمى لهذا السباق الذي يقام بمناسبة ذكرى الحركة التصحيحية هو إثبات أن سورية عادت كما كانت أكثر تألقاً وقوة ..

يذكر أن هناك اجتماعاً فنياً لشرح كل تفاصيل السباق وقوانينه ولشرح إجراءات السلامة للمشاركين قبل انطلاق السباق عند الثانية عشرة ظهر الإثنين المقبل على أن يختتم السباق مساء بحفل لتوزيع الجوائز على الفائزين في منشأة الفيو السباحيه حيث يحصل صاحب المركز الأول على ألفي دولار وصاحب المركز الثاني على ألف وخمسمئة دولار وصاحب المركز الثالث على ألف دولار كما سيتم تكريم السباحين المخضرمين جلال زيدان وبسام المصري والسباحين جلال زيدان ونبيل الشاذلي من مصر كأكبر سباحين في الوطن العربي، ويستمر السباق ٣ايام .

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