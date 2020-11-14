‏افتتاح معرض للسجاد في أفاميا بالتقسيط للعاملين في الدولة

اللاذقية - لوريس عمران

افتتح فرع المؤسسة السورية للتجارة في اللاذقية اليوم معرضاً للسجاد والمدافئ في مجمع أفاميا بمدينة اللاذقية، وأشار شادي دلالة_ مدير فرع السورية للتجارة في تصريح ل(تشرين) أن نسبة التوفير وفق إدارة المؤسسة تصل إلى 20% مقارنة بالأسواق، مؤكداً أن المؤسسة تتيج البيع نقداً أو بالتقسيط للعاملين في الدولة بمبلغ مئتي ألف ليرة كحد أقصى ومن دون فوائد بالإضافة إلى عروض على جميع أنواع المدافىء الكهربائية أيضاً نقداً أو بالتقسيط للعاملين في الدولة، ونوه دلالة بأن المجمع تتوفر فيه جميع المواد الغذائية والاستهلاكية إضافة إلى الكهربائية وقسم خاص أيضاً للمفروشات.‏

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