قبرص: زيارة أردوغان استفزاز غير مسبوق

أكدت جمهورية قبرص أن زيارة رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان إلى منتجع فاروشا بمدينة فاماغوستا في الشطر الشمالي من البلاد تتناقض مع قرارات مجلس الأمن وتمثل استفزازاً غير مسبوق.

وقال مكتب رئيس جمهورية قبرص نيكوس أناستاسياديس في بيان اليوم إن هذه الزيارة “تتناقض بشكل كامل مع قراري 550 و789 الصادرين عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة… وتقوض جهود الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش لعقد اجتماع غير رسمي خماسي الأطراف لمناقشة التسوية في قبرص”.

ومن المقرر أن يصل أردوغان غداً إلى شمال قبرص حيث يعتزم زيارة منتجع فاروشا الساحلي.

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